Le rire est chose « du corps et du sens » il est l’effet d’une signification et d’un affect qui traverse l’individu dans une situation particulière. David Le Breton, continuant son anthropologie du corps, s’attaque au rire en tant que manifestation corporelle et à ses usages dans nos sociétés.

Révélateur de la chair, du plaisir, parfois obscène... le rire n’est pas une émanation de la nature ou de la biologie mais de situations particulières que les individus ont appris à associer au rire.

De la dimension physique à la dimension culturelle et sociale, de l’humour juif et au rire de résistance, David Le Breton explore les usages contradictoires et ambivalents du rire dans nos sociétés.

Le rire c'est comme la marche ou la parole, ça coule de source. Mais il a toujours du sens

Il est en effet naïf et réducteur de limiter le rire à la joie et au plaisir. Le rire s’enracine aussi dans la détresse, le sentiment de supériorité, la haine la timidité, le triomphe, la raillerie…

Le rire est la capacité de nous retourner sur la fragilité de notre existence, parfois son tragique.

Mais que devient-il aujourd'hui, au sein d'une société qui rit de tout ? La vraie force du rire ne se serait-elle pas un peu dissolue ?

Pour le sociologue, il y a véritablement un politiquement correct du rire. Dans notre société, et ce depuis des années (il cite les exemples de Coluche, Guy Bedos...), il est compliqué de se moquer d'un certain nombre de populations. Et à lui de rappeler la fameuse maxime (de Desproges ?) : on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui.

Le rire a évidemment un rôle très important dans notre société, mais il remarque par exemple que tout voyageur qui revient en France après un passage dans des pays comme l'Inde, le Népal... est surpris de voir à quel point nous avons des difficultés à sourire.

Rire. Une anthropologie du rieur, un livre de David Le Breton, paru aux Éditions Métailié en novembre 2018.

