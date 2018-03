Au menu du club de cette semaine : les génies des mathématiques, la place des femmes dans la science et une enquête sur le vidéosurveillance.

Caméra de télésurveillance © Getty / Yulia-Images

Laurent Mucchielli est un sociologue spécialiste des questions de délinquance et des politiques de sécurité. Il publie chez Armand-Colin Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance . Fort de ses études sur la délinquance, son ouvrage retrace l’histoire de l’arrivée de la vidéosurveillance dans la société française, ses raisons politiques, sociales et économiques (voire financières) et tire un bilan coût/avantage de l’essor de ce dispositif. Son analyse a pour ambition de déconstruire les mythes de résolution de la délinquance qui accompagnent la vidéosurveillance. Il se réclame des 5 chercheurs indépendants de toute influence sur ce sujet.



Le Monde et l’obs présente la collection Génies des Mathématiques. L’ambition de cette collection est de raconter les vies et histoires des grands mathématiciens qui ont accompagnées leurs recherches et découvertes intemporelles. Calcul différentiel, théorie des nombres, méthode des moindres carrés… Etienne Ghys, Mathématicien, directeur de recherche au CNRS à l’unité de Mathématiques pures et appliquées de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et parrain de la collection souhaite « montrer au public et en particulier aux jeunes que les mathématiques n’ont rien d’aride et que les vies des mathématiciens peuvent être surprenantes ». David Larousserie journaliste scientifique au Monde et Etienne Ghys viennent raconter les premiers génies de la collection, Carl Frederich Gauss , Leonhard Euler, Pierre-Simon de Laplace.



Le Prix L'Oréal-Unesco, récompense depuis vingt ans les femmes scientifiques du monde entier. La fondation récompense chaque année 5 scientifiques issues de 5 continents. En 20 ans, le prix a récompensé 102 lauréates et a décerné 3022 bourses doctorales et post doctorales dans 117 pays. A l’occasion des 20 ans du partenariat For Women in Science, Alexandra Palt, directrice général de la Fondation l’OREAL a publié une tribune visant à montrer que la science n’est pas si neutre qu’elle n’y paraît et appelant les hommes à s’engager pour la parité en science, notamment dans les hautes fonctions. La professeure Heather Zar, lauréate pour l’Afrique et des États Arabes est pédiatre et pneumologue au Cap. Elle a développé des tests simples permettant de diagnostiquer la tuberculose et la pneumonie chez les enfants à partir d’échantillons de sécrétions nasales et de salive.