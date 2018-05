A l'Âge du bronze, la présence d'armes métalliques ne laisse planer aucun doute sur la réalité de la guerre. Que racontent ces armes sur les hommes qui les ont fabriquées?

Scène de guerre sur un cratère attique © Getty / DEA / A. DAGLI ORTI

C’est avec la naissance de l’agriculture que commence la Protohistoire. L’homme commence à se sédentariser, crée des villages et des nécropoles. Si ces sociétés orales n’ont pas laissé d’écrits, les traces matérielles nous donnent de précieux renseignement sur ces périodes anciennes. L’Âge du bronze voit apparaître les alliages de métaux et les artisans fabriquent des objets de grande qualité, dont les épées, cuirrasses et autres armes conçues pour le combat.

Par l'étude de ces vestiges matériels, l'archéologue et historienne Anne Lehoërff s'est interrogé sur la naissance de la guerre dans ces sociétés qui ont longtemps été mal comprises, faute de traces écrites.