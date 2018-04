Longtemps associée à une nature faible et émotive, l’anxiété est aujourd’hui un trouble reconnu qui touche plus d’un Français sur cinq. Comment identifier les troubles anxieux et les soigner ?

Comment se libérer de l'anxiété et des phobies ? © Getty / BSIP/UIG

Face aux incertitudes de l’existence, l’anxiété est une émotion normale qui nous aide à surmonter les épreuves, à être attentif et à anticiper les dangers. Mais lorsqu’elle est intense et qu’on ne peut plus la maîtriser, elle devient pathologique et entraîne un vrai mal-être. Les troubles anxieux sont variées : attaques de panique, phobies, anxiété généralisée…

Du fait de sa diversité, de multiples solutions existent pour la prévenir et la soigner. Si les médicaments peuvent soulager les symptômes, ils ne sont pas une fin en soi. Avec les thérapies comportementales et cognitives et les techniques de relaxation, le patient apprend à changer ses pensées anxieuses et se soigne par lui-même.

Avec Dominique Servant, médecin psychiatre et responsable de l’unité spécialisé sur le stress et l’anxiété du CHRU de Lille