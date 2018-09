Mieux comprendre les mécanismes de la dépendance et les clichés associés à la maladie alcoolique

L'alcool serait responsable d'une mort sur 20 dans le monde (chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2018) © Getty / Peter Zelei Images

S’il est bien un domaine où les idées reçues tiennent lieu de connaissance, c’est celui de l’alcool, de sa consommation et des maladies qu’il provoque...

« L’alcool, ce n’est pas vraiment une drogue », « L’alcool rend créatif », « On tient mieux l’alcool quand on boit régulièrement », « Le vin et la bière sont moins nocifs que les alcools forts »...

Avec

• Laurent Karila, psychiatre, spécialisé en addictologie, fait le point sur ces idées reçues qui ont tendance à minimiser les dangers et empêchent bien souvent de percevoir les premières difficultés.

• Fatma Bouvet de la Maisonneuve, spécialiste de l'addiction à l'alcool chez les femmes, explique pourquoi celles-ci sont de plus en plus concernées. Pour elle, l’alcool est une des complications de la violence faite aux femmes, et demande une compréhension spécifique du problème.