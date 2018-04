Aujourd'hui dans le club de La Tête au carré, on parle de fouilles archéologiques sur le plateau de tournage de "Peau d'âne", on part en expédition aux Malouines et on reçoit deux finalistes du grand concours Ma thèse en 180 secondes... !

Des archéologues recherchent des vestiges du film "Pean d'âne" sur les lieux de tournage © Maxppp / Annie Viannet

Ma thèse en 180 secondes : deux finalistes nous racontent

Elise Bordet est ingénieure agronome. Elle travaille sur la réponse immunitaire du porc face au virus du Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin. Maxime Lopez est physicien. Il travaille quant à lui sur l'évaluation et le développement d’une technique de nettoyage des peintures par procédé d’interaction laser/matière. Tous deux nous parlent de leur parcours et de leur expérience au sein du concours MT180.

"Peau d'âne" : Qu’est-ce que cette histoire continue de fouiller en nous ?

A l'occasion de la sortie du film "Peau d'âme", l'archéologue Olivier Weller nous parle des vestiges du tournage de Jacques Demy : clous, paillettes, fragments de décor et autres objets du quotidien racontent une autre histoire que celle du film. Les fouilles de ce chantier inédit retracent l'origine du conte et confrontent les traces matérielles à la mémoire des témoins.

L'équipe d'archéologues appellent au financement participatif pour leurs prochaines fouilles au mois d'août.

A la découverte des îles Malouines

Nous recevons également Ismaël Khelifa, écrivain et guide dans les régions polaires, qui nous parlera de son dernier roman jeunesse : Team Aventure, Opération Manchots.