La xénobiologie est l'étude des formes de vie créées par la biologie de synthèse. L'aboutissement, jusque-là, de l'étude des origines de la vie, qui nous a permis de passer de la compréhension de la formation des premiers éléments chimiques à la modification génétique de certaines cellules...

Au commencement était le Big Bang. Enorme flash lumineux duquel découlent le temps et la matière. A sa suite apparaîtront galaxies et étoiles, au sein desquelles se formeront les premières briques de la vie.

Puis les comètes entrent en scène. Véritables trésors de molécules organiques, elles permettent la continuité de la complexité en s'écrasant sur Terre. De cette chimie primordiale résultera l'apparition des acides nucléiques, dont les plus connus sont l'ADN et l'ARN. Mais peut-être ne sont-ils pas les seuls ?

C'est ce que nous permet de penser la biologie de synthèse. En jouant avec les briques de la vie, en remplaçant un élément par un autre dans la structure de ces acides, on parvient à obtenir des acides xéno nucléiques, dits AXN. La résurgence d'une forme de vie primitive ou l'apparition d'une nouvelle forme de vie ?

Marie-Christine Maurel est professeur à l'université Pierre et Marie Curie et spécialiste en archéobiologie moléculaire.

Michel Cassé est un ex-astrophysicien qui a officié au CEA et à l'Institut Astrophysique de Paris.

Ils signent ensemble le livre Xénobiologie, vers d'autres vies, dans lequel ils mettent leurs connaissances respectives au service du plus grand des récits, celui des origines de la vie.