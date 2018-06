Si le couple se meurt par la manière dont il a été modelé par les institutions depuis deux siècles, ne devrions-nous pas le reconcevoir ? Rediffusion de l'émission du 19 octobre 2016

Un couple heureux © Getty / Andrea Cappelli

Le couple a t il un avenir ?

Pour Marcela Iacub, le nombre de divorces, la baisse de la conjugalité, les plaintes pour violences conjugales sont les indicateurs de la fin d’une institution que nous prenons pour naturelle et éternelle, et non pas le prix à payer pour notre liberté amoureuse.

Il est temps de sortir des schémas qui nous emprisonnent et de penser à des alternatives. En s’appuyant sur la théorie de la philanthropie sexuelle de Charles Fourier, Marcela Iacub nous invite à prendre du recul sur le modèle du couple actuel devenu trop fragile, et qui tend plutôt à nous isoler.

Pour Philippe Brenot, il s'agirait plutôt de réinventer le couple après la fin du mariage institutionnalisé.

Marcela Iacub est juriste, chercheuse et essayiste, auteure de "Belle et bête" (Stock) et Philippe Brenot est psychiatre, sexologue et anthropologue