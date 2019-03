Que nous apprennent les travaux récents en neurosciences et en psychologie sur cette émotion paradoxale ?

Se sentir coupable © Getty / PeopleImages

La culpabilité est une émotion courante et désagréable, associée à l’idée de réparation. Mais parfois on se sent coupable alors qu’il n’y a pas lieu d’être et qu’aucune réparation n’est possible. La culpabilité devient alors toxique pour le psychisme…

Liée au contexte culturel, la culpabilité a aussi une fonction sociale. C’est grâce à elle que nous savons distinguer le bien du mal et vivre en société. Alors, quelle est la juste dose de culpabilité ?

Quels sont les phénomènes qui sous-tendent la culpabilité? Comment vivre avec sans s’auto-flageller ?

En partenariat avec Cerveau et Psycho