Une interprétation scientifique des rêves est-elle possible ? Le rêve peut-il être appréhendé par les sciences sociales ?

La sociologie des rèves © Getty

Objet devenu indissociable de la psychanalyse, étudié par la psychologie et les neurosciences, le rêve était jusqu'à ce jour largement ignoré des sociologues. En partant des acquis du modèle d’interprétation proposé par Freud, Bernard Lahire s’efforce d’en corriger les faiblesses, les manques et les erreurs, en tirant parti des nombreuses avancées scientifiques accomplies depuis L’Interprétation du rêve.À l’issue de cette recherche, le rêve apparaît, à l’opposé de ce que croyait Freud, comme l’espace de jeu symbolique le plus complètement délivré de toutes les sortes de censure, tant formelles que morales. La communication de soi à soi dans laquelle s’exprime le rêve fait de lui le plus intime des journaux intimes.

Mais au-delà de son caractère foncièrement individuel, le rêve est un fait profondément social.

Avec une approche méthodologique adaptée, le rêve peut être scientifiquement interprété, dans cette articulation avec la vie sociale du rêveur. Bernard Lahire pose ainsi les fondements d’une nouvelle science des rêves....