La dernière de La Tête au Carré avec les journalistes scientifiques qui ont chroniqué la science durant les 13 ans de cette belle aventure scientifique et humaine et avec l'astrophysicien Hubert Reeves, président d'Humanité et Biodiversité.

Pour la dernière de la Tête au carré, toute l'équipe est réunie © Radio France / Séverine Bastin

C'est la dernière de la Tête au Carré... avec les chroniqueurs de la TAC qui ont raconté la science durant ces 13 années et l'astrophysicien Hubert Reeves , actuel président de l'association Humanité et biodiversité, une association de préservation de la faune sauvage.

Ils ont chroniqué la science tout au long de cette belle aventure scientifique et humaine et aujourd'hui, ils sont là pour la dernière de La Tête au Carré pour évoquer l' événement scientifique le plus marquant de ces 13 dernières années :

-La fonte des glaces avec Antonio Fischetti , journaliste à Charlie Hebdo auteur de « La planète des sciences » Ed Dargaud et réalisateur du documentaire scientifique. "Bonjour les morses" à visionner sur le site de la vidéothèque du Cnrs.

-La découverte de Pluton avec Philippe Henarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Son dernier livre « Ils ont marché sur la Lune » Ed Belin

-Les ondes gravitationnelles avec Daniel Fievet, producteur de l’émission « Le temps d’un bivouac » dès la semaine prochaine et tous les jours de 16h à 18h en juillet et août sur France Inter.

-L'image du fond diffus cosmologique de l'Univers avec Marie Odile-Monchicourt, journaliste et productrice des LabOrigins

-La découverte des "Intraterrestres" avec Caroline Tourbe , journaliste Science Innovation Société pour Science et Vie et Radio France

-La découverte de l’impact du microbiote intestinal sur le cerveau et les maladies psychiatriques avec Sébastien Bohler, Rédacteur en chef de Cerveau & Psycho et auteur de « Le bug humain » Ed Robert Laffont

-Michel Brunet et le fémur de Toumaï avec Axel Villard, journaliste scientifique pour la Une de la Science.

-Sciences et société avec Sophie Becherel, journaliste scientifique à la rédaction de France Inter.

et aussi Hubert Reeves , astrophysicien et Président d'honneur de Humanité et Biodiversité dont la devise est : "La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c'est nous, nous et tout ce qui vit sur terre ".

L'équipe de La Tête au Carré remercie chaleureusement tous les scientifiques, les journalistes et chroniqueurs, les auditeurs et toutes les personnes qui ont participé à cette belle aventure radiophonique. Après La Tête au Carré et l'été , la nouvelle émission La Terre au Carré à partir du 26 août de 13h30 à 14h30 sur France Inter présentée par Mathieu Vidard.