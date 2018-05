Entre la surmédicalisation et la naissance "naturelle", il existe une troisième voie qui préconise le respect de la physiologie du bébé et de la mère lors de la naissance.

Mère et son bébé © Getty / Image taken by Mayte Torres

Pour de nouvelles pratiques sereines et respectueuses dans l’accueil du nouveau-né et de la mère.

Le docteur Bernadette Lavollay a été pédiatre pendant quarante ans. Elle est l’auteur de « Les vrais besoins de votre bébé, les découvertes qui révolutionnent la naissance et les premiers mois » Ed les Arènes.

Tout au long de son expérience de médecin, elle a vu l'évolution des pratiques d’accueil du nouveau-né et de la mère lors de la naissance. Elle dénonce une hyper médicalisation de l'accouchement, avec "maltraitances et malveillances" qui ont accompagné la naissance, le bébé et la mère.

Elle préconise plus de respect pour le bébé et sa mère, une troisième voie sereine et bienveillante entre l'hyper médicalisation et la naissance "naturelle", une naissance respectueuse de la physiologie du bébé et de sa mère. Depuis 14 ans, elle est formatrice en accueil du nouveau –né et en allaitement dans les maternités et les services de néonatologie.