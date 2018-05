Le dépistage du cancer du sein par mammographie est au centre d’une controverse scientifique depuis de nombreuses années.

Mammographie © Getty / BSIP

Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 49 000 nouveaux cas par an en France et 11 900 décès par an.

Le dépistage de ce cancer fait l’objet d’un programme national, organisé depuis 2004 sur tout le territoire

Ce programme de dépistage organisé cible les femmes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen, c’est-à-dire sans symptôme apparent ni facteur de risque particulier. Elles sont invitées tous les deux ans à réaliser une mammographie et un examen clinique des seins auprès d’un radiologue agréé.

Mais des publications scientifiques récentes alimentent la polémique sur la mammographie de dépistage du cancer du sein. Le sur diagnostic et le sur traitement pourraient concerner la moitié des cancers dépistés.

La réalité scientifique autour du dépistage du cancer du sein serait donc beaucoup moins rose que la promotion dont il est l'objet…