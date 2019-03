Au programme du Club, l'arrière petit fils de Jules Verne présente une réédition des "Voyages extraordinaires", une psychologue qui travaille auprès de futures championnes de football, elle met en place des stratégies collectives pour gérer les situations de stress, et la série sur Arte "Une espèce à part".

"Voyages extraordinaires" de Jules Verne © Getty / Xavier Rossi

Au menu du Club de la Tête au carré :

- Jean Verne, l'arrière petit-fils de l'écrivain est le parrain de la collection du "Monde" : l’intégrale des Voyages extraordinaires de Jules Verne dans une édition illustrée, inspirée de la collection originale publiée au XIXème siècle par les éditions Hetzel . Le premier volume Voyage au centre de la terre, Vingt mille lieues sous les mers et Le Tour du monde en quatre-vingts jours sont déjà en kiosque. C’est une reproduction à l’identique des illustrations originales, des frontispices, des cartonnages de couvertures originaux. Jean Verne raconte que les sciences et les technologies, ont été la source majeure de l'inspiration de l'écrivain. Jules Verne a été un visionnaire, il a anticipé de nombreux progrès scientifiques et les technologies de notre siècle.

- Chloé Leprince est psychologue du sport et doctorante à l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance). Elle est la psychologue du pôle France de football féminin. Benoît Tonson, journaliste pour le site The Conversation présente ses recherches.

- Sophie Bécherel, nous présente la série Une espèce à part sur Arte. Elle est en compagnie de Franck Courchamp, coréalisateur avec Clément Morin de ce programme : c'est une websérie en 10 x 3 minutes, diffusée depuis le 21 mars. Elle propose un regard décalé sur notre monde, où l’Homme n’est pas le centre de l’univers.

AGENDA DU WEEK-END

-DVD "Le temps de forêts" de François-Xavier Drouet. Sortie le 2 avril

-Tromelin, l'île des esclaves oubliés au Musée de l'Homme jusqu'au 3 juin + la BD de Sylvain Savoia (Air Libre Dupuis)

-Astronautes au Palais des sciences et de l'univers de Capelle-la-Grande (à partir de 7 ans) et la Bulle (3-6 ans) jusqu'au 30 août. Animations pendant les vacances de printemps.