L’Herbier national au jardin des plantes c'est 8 millions d’échantillons, 350 ans d’aventures et de savoir, trois siècles d’expéditions pour l’inventaire du vivant avec des explorateurs botanistes passionnés par les plantes du monde.

Galerie de botanique au MNHN © MNHN

Les hommes et femmes qui sont entrés en botanique ont en commun une passion et une curiosité illimitées pour les plantes et la beauté du végétal. Nombreux sont "les inventeurs de plantes" , les naturalistes et les botanistes à avoir parcouru le globe depuis le 18 eme siècle jusqu'à aujourd'hui pour compléter la collection de l'Herbier National au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. L’Herbier c’est la mémoire du monde avec ces milliers de plantes séchées témoignant de l’avancée des sciences ou des premiers contacts avec des civilisations pour le meilleur et pour le pire. C’est une collection scientifique qui reçoit chaque année entre 10 000 et 15 000 nouveaux spécimens…un vrai fourre tout exotique, un amoncellement colossal d’objets botaniques, un enchevêtrement de feuilles, de senteurs et d’histoires. L’Herbier devait aussi de se préparer à son ultime mue avec le grand rangement de ses collections.

« Etre botaniste c’est cheminer hanté par les fantômes : nos voyages sont jalonnés d'horizons à jamais disparus et de génies souvent oubliés. Nos cueillettes se superposent aux leurs et ensemble nous racontons les bouleversements planétaires, les métamorphoses des paysages…. » précise Marc Jeanson , botaniste agronome, responsable de l’Herbier national au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Il est l’auteur de « Botaniste « co-écrit avec Charlotte Fauve, ingénieure paysagiste et journaliste, livre édité chez Grasset. Elle a aussi co-écrit la série "Etonnants jardins" pour Arte notamment l'épisode sur la High Line à New York.

Le Mnhn propose deux Manifestes : Quel futur sans la Nature ? et Migrations. Marc Jeanson a participé à l'ouvrage : l'Herbier de Gherardo Cibo, publié aux Editions du Chêne avec Stéphane Marie et Dany Sautot. ainsi qu'à un ouvrage collectif "En fleur", paru chez Phaidon