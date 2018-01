L’Assemblée du Collège de France a décidé de créer une chaire entièrement consacrée aux sciences des données, domaine fondamental qui non seulement bouleverse des pans entiers de nos économies et de nos sociétés, mais ouvrent aussi de vastes perspectives scientifiques et technologiques.

Les sciences des données © Getty

Le Pr Stéphane Mallat qui a consacré sa recherche aux mathématiques appliquées au traitement du signal et plus récemment à l'étude des algorithmes d'apprentissage et des réseaux de neurones profonds est nommé titulaire de la nouvelle chaire "Sciences des données "au Collège de France .

Les sciences des données ont pour but de répondre à des questions à partir de données ayant un très grand nombre de variables, qu’il s’agisse d’images, de sons, de textes, de données génomiques, de liens dans des réseaux sociaux ou de mesures physiques. Les cours du professeur Stéphane Mallat au Collège de France permettront d’introduire les outils mathématiques et informatiques fondamentaux nécessaires pour comprendre les grandes questions et défis posés par la modélisation et l’apprentissage en sciences des données. Son cycle de cours pour l’année académique 2017/2018, L’apprentissage face à la malédiction de la grande dimension, aura lieu les mercredis à 9h30 à partir du 17 janvier 2018. Sa leçon inaugurale du 11 janvier a reçu un formidable accueil et est disponible, tout comme l’ensemble de son enseignement, sur www.college-de-France.fr