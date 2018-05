Après le Paléolithique, le Néolithique, les âges des métaux et les révolutions industrielles, le numérique nous embarque dans un Nouvel Age de l’humanité annoncé par le Transhumanisme.

Nous sommes entrés dans un nouvel âge de l'humanité complètement transformé par les usages et les applications des technologies du numérique mais quelle est l'évolution en train de se faire ? Une nouvelle phase coévolutive se met en place, pour le meilleur ou pour le pire.

Les espèces s'adaptent aux changements par des processus de variations/sélection. Le problème est que l'humanisme au sens large, depuis ses origines et dans toutes ses variantes historiques jusque dans la mouvance transhumaniste, tend à négliger les facteurs environnementaux et à considérer que les mécanismes adaptatifs des autres espèces ne s'appliquent plus. Comment penser et imaginer l'évolution du genre humain dans le contexte actuel ?

Quelles sont les coévoltions qui ont ponctué l’histoire de l'humanité ? Comment l’anthropologie évolutionniste analyse-t-elle cette 3eme coévolution, ce nouvel âge de l’humanité ? Est-ce que le transhumanisme résoudra les dégâts causés par l’Anthropocène ?

avec Pascal Picq, paléoanthropologue, maître de conférence au Collège de France et auteur de Le nouvel âge de l’humanité, les défis du transhumanisme expliquées à une lycéenne Allary Editions.