Cette semaine, nos critiques Grégoire Leménager de l'Obs et François Aubel du Figaro débattent du dernier roman d'Elena Ferrante, auteure du best-seller "L'Amie Prodigieuse" - et nous livrent leurs coups de coeur.

Le débat des critiques

Avec aujourd'hui le nouveau roman de l'écrivaine italienne Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, paru aux éditions Gallimard le 9 juin dernier. On y découvre le parcours de la jeune Giovanna, à travers lequel se dessine le portrait de sa ville de Naples...

Pour François Aubel, « On retrouve exactement tout ce qu’on aime chez Elena Ferrante, c’est un très beau roman de l’adolescence, presque un roman de la fin de l’innocence », « un drame psychologique qui est presque un livre psychanalytique ». Un roman « très sombre, noirci un peu comme les murs des bas-quartiers de Naples ». Chez Ferrante, « d’une phrase peut naître un cataclysme familial ».

Grégoire Leménager, lui, parle d' « un livre très beau, très fort », mais avec « assez peu de surprises quand même » lorsque l’on a déjà lu l’autrice de L’amie prodigieuse, dont « on retrouve absolument tous les mêmes thèmes ». « Elle tire ici plutôt du côté du sordide, et presque de mélo, dont l’héroïne elle-même se moque ».

Les coups de cœur, sur petit écran et en musique

SERIE - Babylon Berlin, saison 3

Une plongée historique dans la capitale allemande de la fin des années 1920, pour comprendre les rouages du pouvoir hitlérien qui se met en place.

Pour François Aubel, c'est « tout simplement la meilleure série historique qui ait été produite ces dernières années, la plus belle esthétiquement ». C’est « la peinture d’une époque », « on circule de bordels en cabarets interlopes, et surtout on comprend comment le nazisme verrouille tous les contre-pouvoirs ».

MUSIQUE - L'album Acoustic, d'Oumou Sangaré

« Très grande dame de la musique malienne », pour Grégoire Leménager. Une grande histoire de réussite aussi - Sangaré « s’est émancipée d’une situation de grande pauvreté et est devenue une véritable entrepreneure, et une star en Afrique, à la force de la volonté et du talent.

« Un très, très beau disque » enregistré en une prise, avec « une voix qui a une pureté, une énergie, une vitalité, qui dit la douleur, la fête, l'appétit de la vie, la mélancolie ».