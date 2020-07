Cette semaine, les critiques Nicolas Schaller (l'Obs) et Etienne Sorin (Le Figaro) débattent de l'exposition de la Cinémathèque consacrée à Louis de Funès - et nous livrent également leurs coups de cœur musicaux et littéraires.

Statue de cire de Louis de Funès (habituellement présentée au musée Grévin, mais qui se trouve actuellement à la Cinémathèque pour l'expo Louis de Funès) © AFP / Alain Jocard

Le débat des critiques

Où l'on revient sur l'exposition Louis de Funès, consacrée au grand comédien et accompagnée d'une grande rétrospective de trente-cinq films, jusqu'au 31 mai 2021 à la Cinémathèque Française.

Nicolas Schaller : « On revisite les trente glorieuses à l’aune de la carrière de Funès qui en a vraiment été l’incarnation, jusque dans ses ambivalences », et qui en même temps a été un « petit animal punk qui a un peu agité la comédie, dans des films qui parfois étaient un peu vieillots »

Pour Etienne Sorin, « A moins d’avoir un doctorat en De Funès, effectivement, on en apprend beaucoup. Le parcours est à la fois didactique et très ludique ». Il note également que « c’est le premier acteur qui a le droit à une expo à la Cinémathèque, ce qui n'est pas rien (...) et il le mérite ».

« La sonorisation est peut-être le petit bémol de l’exposition », qui est néanmoins « Covid-compatible » selon Etienne Sorin !

Les coups de cœur des critiques

ROMAN - Retour de Service de John le Carré

« Très très beau roman », pour Etienne Sorin, le vingt-cinquième ouvrage d'un auteur qu'on ne présente plus. Il y est question de badminton et de Nat, « un vétéran des services de renseignements qui, après vingt-cinq ans de terrain, revient à Londres ». Une pré-retraite tranquille qui se transforme « en une dernière mission qui va se compliquer ».

« Le Carré est très très fort car il arrive à dessiner des sous-intrigues, des fausses pistes, et pourtant on ne perd pas du tout le fil du récit, ce qui est remarquable. Un roman à lire, évidemment. »

ALBUM : Gong!, de Catastrophe

Pour Nicolas Schaller, Catastrophe est un groupe de « jeunes gens multi-talents, à peine trentenaires, à la fois musiciens et danseurs. Il faut les voir en concert, c’est un spectacle très familial et qui plaît beaucoup aux enfants

Gong!, leur nouvel album, « s’amuse de notre accoutumance aux réseaux sociaux, du temps qu’on a plus, de la vie après la mort, avec un talent mélodique assez galvanisant et une poésie assez... C’est un peu comme si Philippe Katherine avait voulu faire Starmania! »