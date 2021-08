Sophie Grassin (L’Obs) et Véronique Châtel (L’Eléphant) débattent cette semaine du 3e opus d’OSS 117, 12 ans après la sortie d’ « OSS 117 : Rio ne répond plus », réalisé par Nicolas Bedos et en salle depuis le 4 août.

Hubert Bonisseur de La Bath est de retour en cette année 1981. Toujours aussi raciste, misogyne et imbu de lui-même, il est épaulé par son jeune collègue, OSS 1001, pour une nouvelle mission en Afrique qui s’annonce plus périlleuse que jamais.

Véronique Châtel a regretté que le 2e degré soit présent à tous les niveaux , dans les dialogues, l’écriture du film mais aussi dans le cadrage et dans les images. Cette surenchère permanente entraine un manque de précision qui ne permet pas, selon elle, à un rythme comique de s’installer. Sophie Grassin est d’ailleurs plutôt d’accord sur ce point. Elle trouve cependant qu’il y a quelques bonnes idées comme les pannes sexuelles d’OSS 117 ou les sosies du président Bamba.

Concernant le duo OSS 117/OSS 1001, grande nouveauté de ce 3e opus, Sophie Grassin estime que leur confrontation n’est presque pas assez poussée.

Si on n’aime pas le film on peut dire qu’il est très prudent. Si on l’aime, on peut dire qu’il est assez malin.

Les coups de cœur des critiques :

LIVRE : Le cinéma est mort, vive le cinéma ! d’Antoine de Baecque (Gallimard)

L’historien Antoine de Baecque poursuit son analyse du cinéma. Il s’interroge sur le rapport qu’entretient le cinéma avec la mort mais interroge aussi la mort du cinéma. Il montre que le cinéma a toujours été annoncé comme condamné chaque fois qu’il se heurtait à une mutation.