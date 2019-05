L’univers s’étend, mais il s’ étend à une vitesse accélérée. Et cela pose beaucoup de questions sur la façon dont il est constitué.

L'univers © Getty / Universal History Archive / Contributeur

Une étude américaine publiée dans la revue The Astrophysical Journal revient sur les mesures de la vitesse de l'expansion de l'univers. Pour cela, l’astrophysicien Adam Riess, prix Nobel de physique en 2011, et son équipe ont utilisé le télescope spatial Hubble avec des techniques novatrices et d’une grande précision. Pour les chercheurs, il n'y a pas d’erreur possible : l’univers s’étire vite, plus vite que ce que l’on croyait. Avec David Elbaz, astrophysicien au CEA