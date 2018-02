Le paléoanthropologue Michel Brunet, le père de Toumaï s’exprime pour la première fois en direct autour de l'affaire du fémur tenu secret.

Toumaï s’installe au micro de France Inter © Axel Villard-Faure

Découvert en 2001 par les membres de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, le crâne exceptionnel de Toumaï, est considéré comme le plus vieux fossile d'un ancêtre de la lignée humaine.

16 ans après un article publié dans Nature le 22 janvier met le feu au poudre, Roberto Macchiarelli, un paléoanthropologue à l’université de Poitier fait mention d’un os supplémentaire de Toumaï, - un femur - jamais mentionné et tenu secret. Le scientifique publie une photo de ce fémur et pose de nombreuses questions, sur une prétendue dissimulation de ce fémur et sur le caractère Bipéde de Toumaï.

Nous recevons aujourd'hui celui qui est considéré comme le père de Toumaï et qui est au cœur de la polémique.