Si vous pensiez être capable de résister à la publicité sachez que c’est presque perdu. Votre inconscient est impacté par les messages même si vous en connaissez les rouages.

La publicité, qu'on le veuille ou non, a beaucoup plus d'impact sur nos décisions que l'on imagine © Getty / Mario Gutiérrez

On discute des méthodes de résistance avec Didier Courbet spécialiste de l'influences des technologies digitales et des médias à l'Institut de Recherche en Sciences de l'Information et de la Communication de l'université Aix Marseille.