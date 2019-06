L’Office national de la chasse et de la faune sauvage publie son bilan et estime qu'environ 500 loups vivent dans nos forêts, contre 430 il y a un an.

Loup © Getty / Raphael GAILLARDE / Contributeur

Les loups sont de plus en plus nombreux en France. L’Office national de la chasse et de la faune sauvage publie son bilan à la sortie de l’hiver et annonce que 500 individus, peut-être plus, vivent dans nos forêts, contre 430 il y a un an. Une hausse accueillie comme une victoire pour certains mais aussi une hausse qui inquiète également. Le loup est toujours un sujet complexe et pourtant ne devrions-nous pas simplement nous réjouir de la bonne santé relative d’un carnivore (ce qui est rare) sur notre territoire ? avec Yvon le Maho éco-physiologiste, professeur émérite pour le CNRS coordinateur du plan loup 2018.