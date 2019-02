Grâce à une étude parue récemment dans la revue Nature, on sait désormais que notre galaxie, qui compte 230 milliards d’étoiles, n’a pas exactement la forme que l’on imaginait. En tout cas, sur ses bords…

La voie lactée © Getty / Suchart Kuathan

Notre Voie Lactée n’est pas un disque parfaitement plat et régulier : elle est en fait repliée sur les bords…et on comprend aussi mieux pourquoi notre galaxie a cette forme. Quand on la regarde du dessus, c’est une roue de vélo régulière. Mais si on regarde la tranche, on se rend compte que les bords sont pliés. C'est à lire dans une étude parue récemment dans la revue Nature . avec David Elbaz, astrophysicien. au CEA.