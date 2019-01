Ce ne sont pas les jeunes qui partagent le plus les fausses informations, malgré les idées reçues, mais plutôt les personnes bien plus âgées.

Cyber attaques © Getty / Bill Hinton

Une étude américaine qui vient de paraître dans la revue Science advances s’est intéressée à la propagation des fausses informations pendant les élections présidentielles américaines de 2016 et surtout à qui était derrière son ordinateur pour les diffuser. Le travail des chercheurs met en lumière un point étonnant : au-delà de l’orientation politique, c’est l’âge des internautes qui est déterminant quand il s’agit de relayer ou non une nouvelle farfelue... En fait, ce sont les plus de 65 ans qui partagent le plus les fake news. En moyenne, les utilisateurs de cette classe d’âge le font sept fois plus que celui du groupe des 18-29 ans. Avec Romain Badouard, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris II, et auteur de l’ouvrage : «le désenchantement d'internet : désinformations, rumeurs et propagandes »