Une petite pousse de coton est en train de se développer sur la face cachée de la lune

Le coton © Getty / Libre de droits

Une graine de coton vient de germer et c’est la première fois qu'une plante pousse sur la lune. Ce petit miracle a lieu à bord de la sonde Change’4, cette sonde chinoise qui s’est posée au tout début du mois de janvier sur la face cachée de la lune. Elle est partie pour explorer l’environnement lunaire, mais elle a aussi emmené dans ses bagages des graines de coton, de pomme de terre et de moutarde. Et même des œufs de mouche et de la levure. Avec Francis Rocard ,astrophysicien, responsable des programmes d’exploration du système solaire au CNES