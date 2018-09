Notre système immunitaire est notre plus grande arme contre les infections mais parfois notre cerveau s’en mêle aussi.

Le rôle du cerveau dans la lutte contre les infections © Getty / Stanislaw Pytel

Le cerveau peut s’associer au système immunitaire en cas d’infection . Des travaux français publiés dans la revue Nature-Immunology détaillent les mécanismes qui se mettent en place dans notre corps quand nous combattons un virus ou une bactérie… Et on découvre une balance fine entre système nerveux et système immunitaire pour éviter la sur-inflammation. avec Sophie Ugolini, directrice de recherche au Centre d’immunologie de Marseille-Luminy, affilié à l’INSERM, au CNRS et à Aix-Marseille Université