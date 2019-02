Des échouages massifs de dauphins ont lieu sur les côtes françaises depuis des semaines.

Dauphin mort © Getty / Julie Dermansky / Contributeur

Les échouages de dauphins en hausse : c' est un phénomène qui est connu des scientifiques depuis exactement 30 ans, mais cette année, c'est l'hécatombe : 600 dauphins échoués sur les côtes de la façade Atlantique et si ça continue comme ça, on s’achemine vers la pire année, la plus meurtrière pour les dauphins. 2017 et 2018 étaient déjà des années record, avec 910 échouages sur l’année. Ils peuvent présenter des marques à la fois externes et internes. Quelquefois il y a des traces évidentes : des traces de filets, des nageoires coupées, des animaux éventrés…

avec Hélène Peltier ingénieure de recherche à l’observatoire Pelagis, unité mixte Université de La Rochelle / CNRS