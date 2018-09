Dickinsonia a été découvert en 1940. Est-ce un lichen, une mousse ou même une amibe, une feuille? Il est désormais classé parmi les animaux… et devient le plus vieux fossile d'animal macroscopique.

Dickinsonia le premier animal fossile © Australian National University. Ilya Bobrovskiy

C'est l 'histoire d'un fossile qui a enfin trouvé sa place dans le vivant : on est enfin sûr que Dickinsonia, le "pancake géant" vieux de 558 millions d’années, est un animal et ça faisait 70 ans qu’on avait des doutes. avec Emmanuelle Javaux, professeur ordinaire à la faculté des sciences de Liège au Laboratoire première traces de vie, évolution et astrobiologie .