Des chercheurs du CNRS et de l’EHESS ont passé près de 60 millions de tweets politiques de la campagne présidentielle de 2017 à la moulinette.

Le Président Emmanuel Macron au Touquet © Getty / Chesnot / Contributeur

Le Politoscope est un dispositif inédit d'analyse des communautés politiques et de la circulation de l'information sur Twitter. Il a été mis au point par une équipe de chercheurs de l'Institut des systèmes complexes du CNRS et du Centre d'analyse et de mathématiques sociales (CNRS/EHESS), pilotée par David Chavalarias. L'objectif : donner du sens à l'immense masse de données générées sur ce réseau social à l'approche des présidentielles. Les résultats sont aujourd'hui publié dans la revue Plos One… avec Olivier Chavalarias, chercheur pour le CNRS et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris Ile de France.