Alors que Manchester City accueillera le PSG mardi prochain, en demi-finales retour de la Ligue des champions, on va parler des deux plus célèbres fans du club mancunien, les frères Liam et Noel Gallagher, les leaders d'un groupe au succès mondial dans les années 1990, aujourd’hui disparu: Oasis.

Le groupe Oasis avant un concert en 1996. © Getty / Mick Hutson / Redferns

Dans le clip qui accompagne la chanson The Masterplan d'Oasis, Liam et Noel Gallagher sont représentés en train de se promener dans le Manchester de leur enfance. On les voit notamment passer devant Maine Road, le stade où leur père les emmenait dans les années 1980 voir jouer les Sky Blues, le surnom des joueurs de City.

Les frères Gallagher ont depuis toujours clamé leur attachement à Manchester City...

Oui, et en 1997, lors d’un concert d’Oasis à Manchester, Noel est allé jusqu’à entonner un chant se moquant du club local rival, Manchester United, au risque de déclencher une émeute, puisqu’évidemment dans le public figuraient des fans de United.

Alors aujourd’hui Oasis n’existe plus. Mais est-ce que les frères Gallagher continuent d’afficher leur passion pour Manchester City ?

Plus que jamais. Les deux frangins, en marge de leurs carrières solo réussies, ont même développé ces dernières années, chacun de leur côté, des liens très forts avec le club. Ce qui a conduit par exemple Liam, en 2011, à enregistrer, en partenariat avec Manchester City, une nouvelle version de Blue Moon, le standard américain qui sert d’hymne officiel aux Sky Blues.

Donc aujourd’hui Manchester City utilise aujourd’hui les frères Gallagher un peu comme des ambassadeurs ?

Complètement. Au point que Noel avait accueilli Pep Guardiola, l’entraîneur actuel des Sky Blues, à son arrivée à Manchester, en 2016, enregistrant au passage une interview très drôle qui avait été diffusée sur le site du club.

Et les joueurs de City, que pensent-ils de cette alliance stratégique avec les frères Gallagher ? Ils étaient trop jeunes pour avoir connu la période de gloire d’Oasis…

Certes, mais il ne faut pas oublier que certains tubes du groupe sont intergénérationnels, comme Wonderwall, qui a dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify. C’est d’ailleurs ce titre que les Sky Blues ont chanté dans les vestiaires au moment de fêter leur dernier titre de champion d’Angleterre, en 2019. Et Figurez-vous qu’à ce moment précis Noel Gallagher, invité par Manchester City, était présent lui aussi dans les vestiaires. Imaginez sa fierté de voir des joueurs qu’il admire reprendre en cœur une chanson qu’il a lui-même composée. C’est le rêve absolu de tout musicien fan de foot.