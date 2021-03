Comme mercredi le Paris Saint-Germain reçoit Barcelone en Ligue des Champions, je vais vous vous parler de "Cant Del Barça", l’hymne de l’équipe catalane. En effet, il s’agit selon moi de la meilleure chanson officielle jamais écrite à la gloire d’un club de foot.

L'équipe du FC Barcelone avant le coup d’envoi, pendant la Barcelona V Granada, La Liga match de saison régulière à l'Estadio Camp Nou le 19 janvier 2019 à Barcelone, Espagne. © Getty / Tim Clayton / Corbis

En schématisant, les hymnes de club sont souvent des titres qui ont connu un certain succès avant que les clubs se les approprient, comme You’ll Never Walk Alone par le Liverpool FC ou Les Corons par le RC Lens. Cant Del Barça est au contraire une chanson qui a été spécifiquement composée pour vanter les mérites d’une équipe. Elle s’inscrit dans un registre musical spécifique qui regroupe généralement des morceaux pompeux et dispensables.

Ce qui n’est donc pas le cas de « Cant Del Barça »…

Oui, comme le prouve la longévité de ce titre, qui a été écrit en 1974 et qui continue de résonner avant chaque match à domicile du Barça. Aucun des quatre hymnes qui avaient précédé Cant Del Barça ne s’était imposé: que ce soit celui de 1910, dont on a perdu les partitions, celui de 1923, aux paroles un peu trop nationalistes ou celui de 1957, qui était dédié au stade du FC Barcelone, le fameux Camp Nou. Entre temps, un autre morceau avait été publié en 1949 pour célébrer le Barça. Il était magnifique, mais pas très adapté aux supporters…

On n’imagine pas des dizaines de milliers de fans reprendre en cœur un air aussi complexe…

Voilà, vous touchez là à la grande force de Cant Del Barça : la simplicité de sa mélodie, qui a avait été composée par un certain Manuel Valls, le grand cousin de notre ancien Premier Ministre. Cette mélodie est aisément mémorisable, mais aussi dynamique et fédératrice, puisqu’elle incite ceux qui l’écoutent à frapper trois fois dans leurs mains pour scander les couplets. Autant de qualités qui rendent Cant Del Barça irrésistible.

Peut-on savoir ce que racontent les paroles ?

Ce sont des paroles simples qui participent au succès au long cours de cet hymne, puisqu’elles appellent à une large communion des supporters. Elles soulignent ainsi la volonté d’ouverture de la Catalogne, une région qui, on le sait, s’oppose régulièrement au pouvoir central de Madrid, tout en clamant son attachement à l’Europe. Le passage des paroles qui dit « Peu importe d’où nous venons, un même drapeau nous rassemble » a donné au fil du temps une connotation presque politique à Cant del Barça, qui par ailleurs a toujours conservé une forme de légèreté.

De quelle manière s’exprime-t-elle cette légèreté ?

Et bien par exemple via le nombre insensé de détournements de cet hymne entêtant qu’on trouve sur Internet. En cherchant un peu vous tombez sur une version entonnée par une chorale d’enfants écossais, une version dance ou encore une version entièrement interprétée en soufflant dans des bouteilles de bières et en les entrechoquant. C'est fascinant.

Je suis pas vraiment convaincu par cette version...

Vous pouvez rire, mais je peux vous assurer que si vous faites écouter cette version à n’importe quel mordu de ballon rond, il pensera immédiatement au FC Barcelone, tant cette mélodie est reconnaissable entre mille. Or, c’est aussi à ça qu’on reconnaît un grand club de foot: à sa signature musicale.