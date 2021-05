Comme les Championnats d’Europe de natation se disputent actuellement à Budapest, je me suis dit qu’il était grand temps de vous révéler quelles sont, selon moi, les plus belles chansons d’amour de la chanson française ayant pour cadre… une piscine.

L’auteur-compositeur-interprète, arrangeur musical, auteur dramatique Vincent Delerm aux Victoires de la Musique le 14 février 2020. © Getty / Stéphane Cardinale – Corbis

J'ai choisi de débuter avec les VRP, un groupe de rock alternatif foutraque que j’ai vénéré dans mon enfance. Leur deuxième album, en 1990, l’indépassable Retire les nains de tes poches, se concluait par le titre Ta Sœur, à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Cette chanson parle d’un homme qui a donné rendez-vous à sa dulcinée au bord du petit bassin, mais qui, au moment de la retrouver, est troublé par la présence inopinée de sa cadette.

Vous appeler ça « une chanson d’amour » ?

D’une certaine manière oui, c’en est une. En tout cas ce morceau a le mérite de rappeler qu’une piscine est un lieu idéal pour faire naître une idylle. En effet, malgré l’odeur de chlore qui y règne, malgré le manque de glamour des bonnets de bain et des lunettes de plongée, les jeux ludiques pratiqués dans les bassins favorisent disons… les rapprochements. C’est ce que racontait en 2016 le titre La Piscine, du groupe Septembre, qui était accompagné d’un clip splendide, tourné dans l'ancien centre nautique d'Avignon.

Honnêtement, vous connaissez beaucoup de love-story qui ont débuté dans un centre nautique ?

Non, mais j’en connais certaines qui ont volé en éclats là-bas. Puisque dans des piscines, on croise souvent des maîtres-nageurs imposants, des apprentis naïades ou encore des plongeurs de haut vol, soit autant de figures séductrices susceptibles de fragiliser l’équilibre d’un couple. Le sujet paraît léger, mais il a donné lieu en 2011 à une chanson bouleversante : Piscine de François and The Atlas Mountain.

Si je comprends bien les paroles, la fin du couple est ici évoquée à travers sa possible noyade…

De nombreuses chansons évoquent en effet la natation en mettant en avant les risques de noyade qui l’accompagnent. Vincent Delerm s’est démarqué de cette tendance en 2004, lorsqu’il a comparé le caractère répétitif des histoires d’amour, qui ont effectivement tendance à toutes se ressembler, avec ces nageurs et ces nageuses qui enchaînent en musique les mêmes acrobaties, dans le cadre de que l’on appelait autrefois La natation synchronisée. C’est aussi le titre du morceau de Delerm.

Que retenir de ces 4 chansons finalement si différentes ?

Que dans une piscine, vous êtes susceptibles de rencontrer votre âme-sœur, ou la sœur de votre âme-sœur, ou encore la personne qui va vous amener à quitter votre âme-sœur, le tout sous le regard d’un compositeur qui verra alors dans les pratiques nautiques une métaphore de nos vies amoureuses.