Nous allons parler aujourd'hui de Serene Williams. Parce que Roland Garros débute aujourd’hui et parce qu’aucune autre personnalité actuelle du tennis international n’a suscité autant de chansons qu’elle. A 39 ans, cette championne reste très populaire auprès de nombreux artistes américains.

La joueuse de tennis, Serena Williams avec à ses côtés l’acteur, humoriste, musicien et chanteur Jamie Foxx à Las Vegas, Nevada. © Getty / Denise Truscello / WireImage

Pourquoi génère-t-elle un tel engouement musical dans son pays ?

D’abord parce qu’elle s’inscrit dans une poignante saga familiale. Serena est en effet la cadette de Venus, avec laquelle elle a remporté de nombreux titres en double. Les deux sœurs ont longtemps été entraînées par leur père, Richard, qui souhaitait les sortir au plus vite de Compton, une commune californienne connue pour abriter des guerres de gang.

Yetunde, l’aînée de Serena et Venus, qui était restée vivre à Compton, a d’ailleurs été victime de cette violence. En 2003, elle été abattue par des dealers. Son décès a inspiré deux ans plus tard le titre Dreams du rappeur The Game, qui rend hommage aux trois sœurs.

J’imagine que Serena Williams est également évoquée dans la musique américaine à travers sa réussite sportive ?

Bien sûr. En 20 ans elle s’est forgée le beau plus palmarès du tennis féminin, en remportant notamment 23 Grands Chelems en simple. Ajoutez à ces titres un charisme indéniable, et vous comprendrez pourquoi de nombreux artistes US ont déclaré leur flamme à Serena. Tel l’acteur Jamie Foxx qui, en 2004, à l’occasion d’un show télé, a clamé que son rêve était d’être une balle de tennis, afin d’entretenir un contact disons direct avec la championne.

Est-ce qu’on sait comment Serena Williams a reçu cette déclaration ?

Non, car celle qui est aujourd’hui mariée à un entrepreneur et maman d’une petite Olympia, a longtemps été pudique sur sa vie privée. Ce qui n’a pas empêché, il y a 10 ans, que court la rumeur de sa liaison avec la star canadienne Drake. Ce dernier n’a jamais démenti, se contentant de citer la joueuse dans un de ses titres Worst Behavior, dans lequel il explique que la seule solution pour lui de la battre sur un court, serait que cette droitière joue de la main gauche.

Est-ce que la manière dont Serena Williams est musicalement évoquée a évolué ces dernières années ?

Oui, elle a inspiré de plus en plus d’artistes féminines et féministes, en raison de ses nombreux engagements, notamment pour défendre l’égalité hommes-femmes, dans le milieu du tennis et dans la société en général. En 2016, l’icône R&B Beyonce l’a ainsi invitée à apparaître dans le clip qui accompagne Sorry, sa chanson sur l’adultère, parce que, je cite le réalisateur de la vidéo, « ce titre parle de force et courage, les qualités qui caractérisent Serena ».

Il y a sans doute peu de personnalité qui ont été célébrée à la fois par Drake et Beyonce, deux poids lourds de l’industrie musicale américaine…

:Ce qui m’amène à penser que, même une fois que Serena Williams aura rangé ses raquettes, on continuera de chanter ses mérites outre-Atlantique.