Frustration, Villejuif Underground, Julien Gasc, Forever Pavot, Cheveu, Cannibale… sans oublier les compilations et les rééditions qui cherchent à raconter une autre histoire de la chanson française… Born Bad Records est un label rock'n'roll à tous les sens du terme. Rencontre avec son fondateur Jean-Baptiste Guillot.

Jean-Baptiste Guillot, fondateur du label Born Bad Records © Radio France / Matthieu Conquet

6ème épisode de notre série consacrée aux labels indépendants français : cette fois-ci Matthieu Conquet est allé à la rencontre du label Born Bad Records, un label rock'n'roll dans tous les sens du terme.

Créé en 2006, ce label résolument rock, punk et underground, a été fondé par Jean-Baptiste Guillot, un ancien directeur artistique qui a travaillé pendant des années dans une major, le label de musique EMI. Nous l'avons rencontré, pour parler avec lui de l'histoire de ses groupes chaotiques et imprévisibles : Frustration, le Villejuif Underground, Cheveu, Cannibale..., mais aussi des quelques chanteurs de langue française dont il s'occupe : Julien Gasc, Forever Pavot, de son gros travail de compilations et de rééditions qui cherche à raconter une autre histoire de la chanson française, comme avec leurs rééditions des premiers enregistrements punk de Stephan Eicher, ou avec leurs compilations de chansons francophones des Antilles avec Joseph Lacides, entre autres..., et du métier de « broker » qu'il réalise également.

Playlist de l'émission :