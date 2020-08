Chilly Gonzales, Oumou Sangaré, Ballaké Sissoko, Melissa Laveaux, Lucas Santtana… le label français No Format! – aujourd'hui piloté depuis l'Afrique du Sud – édite les musiques du monde entier : soul, gospel, chants haïtiens, maliens, brésiliens… Rencontre avec son fondateur Laurent Bizot.

Laurent Bizot, fondateur du label No Format! © Chris Saunders

7ème épisode de notre série dédiée aux labels indépendants. Cette fois-ci, Matthieu Conquet s'est entretenu avec Laurent Bizot, fondateur du label No Format!, et qui depuis sa création en France 2004, pilote son label depuis Johannesburg en Afrique du Sud.

Créé en 2004 en France, le label No Format! édite aussi bien la soul de la britannique Ala.ni, les chants haïtiens de Melissa Laveaux, les chants brésiliens de Lucas Santtana, que le Mali, porté par la voix de la chanteuse Oumou Sangaré, ou dans les sonorités suspendues au ciel de la kora de Ballaké Sissoko... Mais c'est avant tout le Piano Solo de Chilly Gonzales, dont l'album a été vendu à près de 150 000 exemplaires dans le monde, qui a donné sa réputation au label. Un label qui a pour particularité de ne proposer que des contrats très courts à ses artistes, de ne les signer que sur un seul disque ou un seul projet, afin de leur laisser toute leur liberté, et de ne pas les attacher à un seul et unique label pendant toute leur carrière. No Format!, un label qui propose également des rencontres entre ses artistes, comme entre la kora de Ballaké Sissoko et le violoncelle de Vincent Segal, entre la chanteuse Mamani Keïta et le musicien Nicolas Repac...

Une devise :

No Format!, la machine à tisser du rêve.

Playlist de l'émission :

Gonzales – Gogol (solo piano)

Melissa Laveaux – Kouzen

Ala.ni – Cherry Blossom

Mamani Keita & Nicolas Repac – Djefako

Oumou Sangaré – Djoukourou (version acoustique)

Rocé – Je Chante La France

Lucas Santtana – Ninguém Solta A Mão De Ninguém

TITRE INÉDIT : Urban Village – Dindi (dont l'album Dindi, sortira début 2021)

Urban Village – Dindi (dont l'album Dindi, sortira début 2021) TITRE INÉDIT : Ballaké Sissoko, Vincent Segal & Patrick Messina – Berlioz 2

Actualités :

Le groupe Urban Village sortira son tout premier album Dindi, début 2021.