L'Impératrice, Pépite, Isaac Delusion, Fils Cara... Microqlima est le label français de french pop. Un label indépendant qui travaille avec peu d'artistes par choix et qui travaille essentiellement ses sorties en digital. Rencontre avec le fondateur Antoine Bisou, qui voit un peu son travail comme celui d'un jardinier.

Antoine Bisou, fondateur du label Microqlima © Radio France / Matthieu Conquet

8ème et avant-dernier épisode de notre série consacrée aux labels indépendants... C'est auprès d'une toute petite pépinière que nous nous penchons cette fois-ci : Microqlima, le label de french pop, qui a fait décoller L'Impératrice, mais aussi Pépite, Isaac Delusion, et plus récemment Fils Cara.

Créé en 2014, Microqlima est le label le plus récent et le plus jeune de notre série dédiée aux labels indépendants. Microqlima a un tout petit catalogue de quatre artistes, mais qu'il parvient déjà à faire tourner à l'international : l'exemple le plus parlant est sans conteste le groupe L'Impératrice. Microqlima c'est aussi un label de pop française indépendante, un label essentiellement tourné vers le digital, et beaucoup de métaphores sur le jardinage. Microqlima a choisi de ne pas travailler avec beaucoup d'artistes à la fois, afin de pouvoir se garder le temps de bien travailler un développement durable de chacun d'eux, le temps de trouver le bon “microclimat” propice à chaque artiste, au lieu de les presser comme des citrons. Un label qui s'occupe de ses artistes dès le tout début, qui les prends en main quand ce ne sont encore que de jeunes pousses, et qui passe son temps à le retailler, à enlever les feuilles mortes...

Une devise :

La pluie et le beau tempo.

Playlist de l'émission :

L’Impératrice – Agitations Tropicales

L'Impératrice – Fou

Isaac Delusion – Cajun

Pépite – Les Bateaux

Cliché – Hélicon

TITRE INÉDIT : Fils Cara – New York Times

Tracklist du mix, réalisé par L'Impératrice :

Rupa – Aaj Shanibar

Françoise Hardy – Juke-Box

Bibi Flash – Histoire d'1 soir (bye bye les galères)

Kiki Gyan – Disco Dancer

Djavan – Nereci

King Harvest – Dancing In The Moonlight

Actualité :

▶ Fils Cara, le tout dernier artiste signé chez Microqlima, sortira en le 04 septembre son 2ème EP : Fictions (après un 1er EP Volume, sorti au mois de janvier 2020)