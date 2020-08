Dans “L'Aile ou la Cuisse”, Tricatel c'est le nom d'un géant de l'industrie agroalimentaire... Mais c'est aussi le nom d'un label à contre-courant, qui a fait chanter Valérie Lemercier, Michel Houellebecq, mais aussi Chassol, Catastrophe, April March, A.S. Dragon... Rencontre avec son fondateur Bertrand Burgalat.

Bertrand Burgalat, musicien, compositeur, arrangeur et fondateur du label Tricatel © Radio France / Matthieu Conquet

9ème et dernier épisode dédié aux labels indépendants... cette série se clôture par Tricatel, le label de Bertrand Burgalat, qui a réuni Valérie Lemercier, Michel Houellebecq, Chassol, April March, A.S. Dragon, Catastrophe... Tricatel, un label qui a toujours cherché à être à contre-courant de la musique actuelle.

Créé en 1995, Tricatel est le label indépendant fondé par Bertrand Burgalat, musicien, producteur, compositeur et arrangeur français. Celui qui a beaucoup officié pour les autres : Depeche Mode, Alain Chamfort, Philippe Katerine, Marc Lavoine, Dominique Dalcan... a fini par fonder son propre label afin d'éditer et de diffuser sa propre vision de la musique et l'esthétique qu'il défend.

En 1995, Tricatel sort donc son tout 1er disque : Goûte mes frites, de l'actrice Valérie Lemercier, compagne de Bertrand Burgalat à l'époque. Quelques années plus tard, c'est au tour des disques de Chassol : arrangeur pour Sébastien Tellier, Phoenix... Chassol développe une musique à la fois savante et populaire avec cette idée bien particulière qu'est “l'harmonisation du réél”. Tricatel, c'est aussi le label qui a édité l'album de l'écrivain et essayiste Michel Houellebecq : Présence Humaine, en 2000, et mise aujourd'hui su Catastrophe, un groupe décalé, pop, théâtral, dansant... qui rêve « d’un mariage entre Kendrick Lamar et Jacques Demy ».

Une devise :

Tout espérer, ne rien attendre.

Playlist de l'émission :

Valérie Lemercier – Goûte mes frites (1996)

Chassol – Savana, Céline, Aya (Pt.1 & 2) (2000)

Bertrand Burgalat – Vous êtes ici (2020)

April March – Laisse tomber les filles (1995)

Michel Houellebecq – Présence humaine (2000)

A.S. Dragon – Un hémisphère dans une chevelure (2003)

TITRE INÉDIT : en exclusivité le prochain titre de Catastrophe – Les Vivants (issu de leur album qui sort le 11 septembre)

en exclusivité le prochain titre de Catastrophe – Les Vivants (issu de leur album qui sort le 11 septembre) Comateens – Ghosts

Actualités :

Le 2ème album du groupe Catastrophe : GONG!, va paraître le 11 septembre prochain

Et une réédition des musiques du compositeur américain Billy Goldenberg est à venir...