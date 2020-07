David Walters, Guts, Doug Hammong, Blundetto, Anthony Joseph... le label Heavenly Sweetness compte plus de 150 références distribuées à travers le monde, une prouesse pour un label français basé dans le Vercors... Rencontre avec son fondateur Franck Descollonges, avec un mix de David Walters en fin d'émission.

Franck Descollonges, fondateur du label Heavenly Sweetness © Radio France / Matthieu Conquet

Pour le 5ème épisode de notre série consacrée aux labels français indépendants, Matthieu Conquet est parti dans le Vercors, à la rencontre de Franck Descollonges, le fondateur et patron du label Heavenly Sweetness !

Créé en 2007 par Franck Descollonges et Antoine Rajon, le label Heavenly Sweetness compte aujourd'hui plus de 150 références : David Walters, Guts, Doug Hammong, Blundetto, Anthony Joseph... Un catalogue spécialisé dans le jazz et les musiques du monde, et qui édit essentiellement des vinyles, distribué dans plus de 15 pays dont les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni... Mais Heavenly Sweetness c'est aussi un gros travail de réédition, notamment les rééditions d'une trentaine d'albums du label de jazz Blue Note (Donald Byrd, Sheila Jordan, Herbie Hancock...), sans oublier un gros travail de rééditions du côté des Antilles, avec les compilations Digital Zandoli, d'Erick Cosaque, des Vikings de la Guadeloupe...

Playlist de l'émission :

David Walters – Kryé Mwen

Blundetto (feat. Leonardo Marques) – Menina Mulher da Pele Preta

Anthony Joseph – On The Move

Guts (feat. Leron Thomas) – Man Funk

Doug Hammond – Dope of Power Suite (Four Tet Club Remix)

Doug Hammond – We People

Les Vikings de la Guadeloupe – Ambiance Vikings

Tracklist du mix, réalisé par David Walters :