Créé en 2003, le label Ed Banger Records est intimement lié à l'émergence de la French Touch et à l'exportation d'artistes français électro à travers le monde. Breakbot, Busy B, Cassius, DJ Mehdi, Justice, Mr. Oizo (Quentin Dupieux), SebastiAn, plus récemment Myd… Rencontre avec son fondateur Pedro Winter !

Pedro Winter, dans les bureaux de Ed Banger Records © Radio France / Matthieu Conquet

1er épisode de cette série dédiée aux labels français indépendants, c'est dans les locaux d'ED BANGER RECORDS que l'on va rencontrer Pedro Winter, fondateur du label et ancien manager des Daft Punk.

C'était l'été 2003, et le remix d'un duo alors inconnu marquait nos oreilles par un son fort et nouveau : Justice était le fer de lance d'un nouveau label français à l'identité visuelle aussi forte et colorée que ses productions : So Me, Justice, Feadz, Uffie, Mr Oizo, Busy P... deviendraient bientôt familiers de nos lecteurs de musique. De DJ Mehdi à Myd, visite d'un label à la tête qui balance et qui va marquer les années à suivre bien au-delà de l'Hexagone... ED BANGER !

La playlist de l'émission :

Justice – Waters of Nazareth (2006)

DJ Mehdi – Lucky Boy (Outlines Remix) (2006)

Mr Oizo – Pharmacist (feat. Roméo Elvis) 2020)

Myd – Together We Stand (2020)

Cassius – I Love U So (2011)

Tracklist du mix (réalisé par Breakbot) :