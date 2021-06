Souvenirs d'écoute, invités spéciaux, France Inter fête le centenaire de la radio.

Plateau spécial sur le 13/14 pour les 100 ans de la radio ! (à droite : Jean-Luc Hees, ancien directeur de France Inter) © Catherine Nayl

Les autres titres du journal de 13h :

Les antinucléaires au tribunal de Bar le Duc

Féminicides : les ministre de la Justice et de l'Intérieur ordonnent la réinspection des affaires en cours

Naomi Osaka quitte Roland Garros en pleine déprime

La mort de Romain Bouteille

Les invités du 13/14 : Quel avenir pour la radio ?

France Inter fête les 100 ans de la radio, toute la journée sur l'antenne !

La radio a 100 ans mais elle perd des auditeurs, plus de 2 millions envolés depuis le début de la pandémie, moins d'écoute en voiture en particulier, un auditorat qui vieilli aussi. L'avenir de la radio est-il dans le podcast ?

Thibaut de Saint Maurice, philosophe, chroniqueur sur France Inter tous les vendredis dans Grand Bien Vous Fasse et fondateur du Paris Podcast Festival et Jean-Luc Hees, ancien journaliste et ancien président de Radio France sont les invités du 13/14.

Le feuilleton du 13/14 : Prix du Livre Inter 2021, un jour, un auteur

C’est la 47ème édition du prix du Livre Inter, présidé cette année par Dany Laferrière. 24 jurés vont venir de toute la France, et même de l'étranger, pour délibérer à la Maison de la Radio le 6 juin prochain. En attendant le verdict, Le 13/14 vous propose de faire connaissance avec les 10 livres en lice cette année, et avec leurs auteurs. Chaque jour jusqu'au vendredi 4 juin, à 13h50, Eva Bettan vous fait découvrir l'un des auteurs de cette sélection 2021.

Aujourd'hui, Miguel Bonnefoy, avec Héritage, aux éditions Rivages

Fresque familiale sur plusieurs générations, à cheval entre deux pays, la France et le Chili, histoires d'émigrations et d'amour de la France cultivé par des exilés : le livre de Miguel Bonnefoy embrasse large.