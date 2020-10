Rechercher les disparus, ravitailler les habitants, déblayer les routes... Les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour aider les villages de l'arrière-pays niçois submergés par des crues le week-end dernier.

A Breil-sur-Roya après les inondations © AFP / Valery HACHE

Le fils de Sophie Petronin, otage au Mali, en route vers Bamako

La gestion de la pandémie en Italie, pays bien moins touché qu'au printemps

Aux Etats-Unis, Donald Trump de retour à la Maison blanche et un débat ce soir entre Mike Pence et Kamala Harris

Christophe Fanichet, président de SNCF Voyageurs, à l'occasion de l’ouverture des réservations pour les fêtes de fin d’année.

Une semaine dans leurs vies : Toufik Khanifi, CPE sur tous les fronts à Aubervilliers

A Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, les 600 élèves du collège Rosa-Luxemburg ont repris le chemin de l'école il y a un mois, après une année 2020 marquée par de longues semaines de confinement. Dans ce quartier très populaire, la crise sanitaire a souvent été synonyme de difficultés sociales et parfois même de décrochage scolaire. Claire Chaudière a rencontré le CPE du collège, Toufik Khanifi. CPE, conseiller principal d'éducation, c'est un métier dont on parle peu, et qui est pourtant central. En particulier dans la vie de ces adolescents qui ont des conditions de vie et d'apprentissage souvent difficiles à la maison.

Aujourd'hui, épisode 2 : le collège contre la rue

