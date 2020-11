C'est un meurtre particulièrement marquant qui remonte à l'automne 2017. Jonathann Daval a avoué les faits. Le corps en partie brûlé d'Alexia son épouse avait été retrouvé non loin du domicile conjugal à Gray-la-Ville en Haute Saône.

Les pièces à conviction dans le procès de Jonathann Daval qui s'ouvre ce lundi 16 novembre © AFP / PATRICK HERTZOG / AFP

Les autres titres du journal de 13h :

L'ouverture du procès de l'attaque du train Thalys et la reprise de celui des attentats de janvier 2015

Jean Castex reçoit cet après-midi des représentants des cultes. Ce week-end quelques milliers de catholiques ont manifesté pour demander le retour des messes en public.

L'invitée du 13/14 - Le handicap, priorité du quinquennat ?

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées est l'invitée du 13/14, alors que se tient aujourd'hui un conseil interministériel du handicap. Emmanuel Macron a fait du handicap une des priorités de son quinquennat, mais selon les associations, les choses avancent trop lentement.

Le feuilleton Une semaine dans leurs vies : Dans la vallée de la Roya, un mois après la tempête Alex, les trekkeurs solidaires au secours des habitants sinistrés.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, le tempête Alex semait la désolation dans les vallées de la Vésubie et de la Roya dans les Alpes maritimes. Thibault Lefèvre est retourné sur place. Dans la vallée du Caïros, la route, départementale 40 est détruite, il n’y plus de pont, plus d’eau potable et le seul moyen de ravitailler les irréductibles qui ne veulent ou ne peuvent pas partir, c’est la marche. Thibault Lefèvre a suivi 6 randonneurs bénévoles, les trekkeurs qui depuis plus d’un mois aident les populations sinistrées dans des coins très reculés. Aujourd'hui, épisode 1 : Le rendez-vous des trekkeurs.