On connaissait les chansons de Bob Dylan. On se souvient aussi, évidemment, du prix Nobel de littérature qu’il a reçu en 2016… Le "New York Times" nous donne les dernières nouvelles du grand homme : il ne se lance pas dans un album mais dans… la distillerie de bourbon et de whisky.

On se souvient aussi, évidemment, du prix Nobel de littérature qu’il a reçu en 2016, dont certains ne se sont pas encore remis, sur le thème : « mais où va la monde si cet art mineur, la chanson, est désormais reconnue comme une forme majeure » ?

Dans un article aussi sérieux qu’ironique, et même franchement désopilant, le New York Times nous donne les dernières nouvelles du grand homme. Il ne se lance pas dans un album mais dans… la distillerie de bourbon et de whisky. Le nom de cette nouvelle marque : « Heaven’s Door ».

« Heaven’s door », une chanson et désormais des whiskies de Bob Dylan.