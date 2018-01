Deux fois par an, France Inter et le journal du dimanche allient leur force pour vous proposer une sélection resserrée de quelques romans français et étrangers parmi les centaines qui sont publiés lors des rentrées littéraires de septembre et janvier.

Jeudi 11 janvier, France Inter et le JDD décerneront le Prix du Livre étranger 2018

La sélection

4321 de Paul Auster (Actes Sud)

LaRose de Louise Erdrich (Albin Michel)

Larmes blanches d’Hari Kunzru (JC Lattès)

Les Argonautes de Maggie Nelson (le Sous-Sol)

de Maggie Nelson (le Sous-Sol) Le ministère du bonheur suprême d’Arundhati Roy (Gallimard) ► Lire un extrait

Le jury : Anne-Julie Bémont, Laëtitia Favro, Alexandre Fillon, Marie-Laure Delorme, Nicolas Demorand, Ilana Moryoussef et Augustin Trapenard

Le nom du lauréat sera dévoilé jeudi 11 janvier à 18h15 dans Un jour dans le monde de Fabienne Sintès