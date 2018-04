Vous connaissez peut-être cette figure incontournable du jazz, le grand Henri Texier,

Plongé dans le chaudron du free jazz français à la fin des années 60 et toujours là, 50 ans plus tard, toujours à la pointe et à l’avant-garde, derrière sa contrebasse.

Mais comment devient-on bassiste de jazz, quand on est issu d’un milieu populaire et qu’on est autodidacte ? Ecoutez chez nos cousins de France Musique, la réponse d’Henri Texier : du jazz à l’actualité politique et sociale.

Extrait

« Henri Texier, va, vis et deviens », les Grands Entretiens de France Musique par Nathalie Piolé, à écouter toute la semaine prochaine., de 13h à 13h30