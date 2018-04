C'est une étude scientifique qui nous l'apprend aujourd'hui : les couche-tard ne font pas de vieux os...

En clair, d'après cette étude (de l’université de Surrey en Angleterre et celle de Northwestern aux États-Unis) plus on s'endort tard, et indépendamment de la durée du sommeil, plus on réduit son espérance de vie. Pardon de vous gâcher un peu cette journée qui commence à peine...

Les scientifiques ont même chiffré la différence :

Le diabète ? 30 % de risques en plus chez les couche tard.

chez les couche tard. Les troubles neurologiques ? 25 % de risques en plus .

. Et ainsi de suite...

Au final, les oiseaux de nuit affichent une surmortalité de 2 % par rapport au reste de la population.

Sur les raisons de ce différentiel, on laissera les scientifiques débattre, mais en attendant, en voici une, qui de ses nuits blanches a fait des œuvres d'art. Voici la dame en noir.

► POUR EN SAVOIR PLUS | cet article du Monde