Tous les jours, un auteur en compétition pour le livre Inter nous présente son roman. Ce matin, "Summer" de Monica Sabolo : après la disparition de sa jeune sœur, Benjamin tente de vivre, malgré les souvenirs.

Découvrez, en exclusivité sur notre site, l'intégralité de l'entretien de Monica Sabolo qui évoque son roman :

7'16 Livre Inter - Monica Sabolo

Summer, la sœur disparue

Summer édité aux éditions JC Lattès, c'est Benjamin qui regarde sa sœur Summer, elle a 19 ans, lui 14 ans. Ils sont en vacances au bord du lac Léman en Suisse avec leurs parents. Il est le vilain petit canard de la famille, lui adolescent maigrelet, face à la réussite de son père et à la beauté de sa mère et de sa sœur. Mais un jour, Summer disparaît au milieu de ces vacances visiblement rêvées.

Plusieurs années plus tard, Benjamin est encore hanté par les images de sa sœur disparue, et il commence alors à enquête pour savoir ce qu'il s'est passé. Il ouvre alors la boite de Pandore des secrets et des non-dits de famille.

Le portrait de Monica Sabolo

Journaliste, mais également écrivain, Monica Sabolo est passé par les rédaction de Grazia, Voici et Elle. Elle finit par s'extirper de ce milieu pour se consacrer à l'écriture totalement.

Elle publie son premier roman en 2000. Il s'agit du Roman de Lili, aux éditions JC Lattès. Lili a une vie nulle, c'est ce qu'elle considère, mais sa vie intérieure est extrêmement riche : elle est une romancière mythique aimée par une rock star. Autour d'elle, les gens affichent un bonheur indécent qui la dégoûte. Elle n'a qu'une solution : prendre sa revanche sur la vie... Avec Jungle, c'est encore une fois la vie intérieure de deux jeunes filles, amies pour la vie, qui prime. Elles cherchent à fuir leurs parents névrosés avant que leurs névroses les emportent : l'une s'invente une jungle peuplé d'animaux sauvages et de plantes merveilleuses, l'autre s'adonne à la vivisection.

Elle explore encore l'amour passionnelle, l'amour compliquée avec son troisième roman Tout cela n'a rien à voir avec moi, où elle détaille précisément la dynamique du chagrin d'amour, à travers sa propre histoire celle de sa mère et celle de ses personnages. Avec Crans-Montana aux éditions JC Lattès, à la manière de Virgin Suicides, elle revient sur la fascination de jeunes hommes pour de jeunes filles dans une station de ski dans les années 60. Les garçons les voient passer, grandir et vivre sans jamais les aborder et au fil de leurs vies, leurs souvenirs va se construire et se déconstruire.

Bonus

Feuilletez quelques pages de Summer (JC Lattès) :