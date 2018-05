Tous les jours, un auteur en compétition pour le livre Inter nous présente son roman. Ce matin, "Le Traquet kurde" de Jean Rolin vous propose une plongée dans l'histoire d'un oiseau, le traquet kurde.

Découvrez, en exclusivité sur notre site, l'intégralité de l'entretien de Jean Rolin qui évoque son roman :

8'03 Livre Inter - Jean Rolin

Ornithologie et histoire

En 2015, un ornithologue amateur observe un oiseau, au sommet d'une montagne, dans le puy de Dôme. Il s'agit d'un oiseau qui n'a pourtant rien à faire ici en France, il s'agit du traquet kurde. Le narrateur du récit nous explique alors l'histoire de ce petit oiseau, vraisemblablement perdu, en passant des prairies du Hertfordshire aux montagnes irakiennes. En explorant la géographie et les migrations de l'oiseau, c'est aussi l'Histoire que le narrateur explore en évoquant les grandes figures de l'histoire impériale britannique.

Espèce de déambulation à travers le monde, l'histoire et le temps, le roman Le Traquet kurde sorti aux éditions Gallimard a obtenu le Prix Alexandre-Vialatte 2018.

Le portrait de Jean Rolin

Jean Rolin est journaliste et écrivain. Il devient journaliste dès 1973 et réalise de nombreux reportages pour les journaux Libération, Le Figaro ou Le Monde. Son écriture semble découler naturellement de ses reportages, car il est l'auteur de récits de voyages, de chroniques et de souvenirs, ouvrages dans lesquels il évoque son métier et ses passions.

Il a été récompensé de nombreuses fois pour ses livres, notamment avec un prix Albert-Londres pour Ligne de front (1988) ou un prix Médicis pour L'Organisation en 1996 ou encore un Grand prix de littérature Paul-Morand pour l’ensemble de son œuvre.

Bonus

Feuilletez quelques pages du livre Le Traquet kurde (Gallimard) :